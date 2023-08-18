США не изменили статус готовности своих ядерных сил из-за шагов России и Белоруссии

Патрик Райдер оценил размещение ТЯО в Белоруссии.

Американская администрация при президенте Джо Байдене в настоящее время не видит причин для изменения уровня готовности своих стратегических сил из-за каких-либо действий России и Белоруссии, касающихся ядерного оружия. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Пентагоне сделал официальный представитель оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, могут ли власти страны подтвердить размещение тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии. Также у спикера узнали позицию по поводу слов Александра Лукашенко о готовности использовать "весь арсенал" в случае агрессии в отношении республики.

Я не буду вдаваться в подробности относительно каких-либо разведывательных данных. Мы видели сообщения СМИ из России о том, что они намерены это сделать. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер заметил, что в целом американская сторона не видела ничего такого, что заставило бы Вашингтон изменить расстановку собственных стратегических сил. Чиновник констатировал, что власти США не усматривают никаких признаков намерения Москвы использовать ядерные вооружения в связи с украинским кризисом.

В Пентагоне заявили об отсутствии сил США в Черном море для войны с Россией.

Фото и видео: YouTube / Defense Now