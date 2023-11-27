"Лучшее вооружение": на Западе рассказали о подготовке к войне с Россией

Джим Уебб сообщил о просчете США в украинском конфликте.

Москва уничтожила на территории Украины американское оружие, необходимое Вашингтону для большой войны с Россией. Соответствующее заявление сделал бывший советник американского министерства по обороне Джим Уебб в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный специалист заметил, что российская армия получила доступ не только к западной технике, но и изучила разработанную тактику конфликта с ней. Эксперт уточнил в шоу, что технологические преимущества, которые власти США могли бы использовать в противостоянии, если бы оно было, теперь просто утрачены.

Если посмотреть на количество техники, которую мы отправили на Украину, начиная с ударных беспилотников и заканчивая артиллерийскими системами, даже танками, БМП Bradley, — все эти системы были разработаны для крупной войны с Россией. И что мы сделали?... позволили русским по частям уничтожить эту технику. Джим Уебб, эксперт

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Фото и видео: YouTube / The Duran