Александр Меркурис сообщил о том, что британские ракеты на изменят ход СВО.

Многоцелевые ракеты Martlet, которые правительство Великобритании планирует направить Украине до конца 2024 года, окажутся совершенно бесполезны против российской воздушной техники и беспилотников. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный специалист указал на заявление российского министерства по обороне Андрея Белусова о том, что количество применяемых Москвой FPV-дронов на линии боевого соприкосновения резко увеличилось. Эксперт добавил, что в России производится до четырех тысяч дронов каждые сутки, поэтому 650 британских ракет существенно не повлияют на региональный конфликт.

Эти ракеты для ПВО, которые будет поставлять Великобритания, уже никак не смогут повлиять на ситуацию на Украине. Они не смогут сбить российские самолеты, которые действуют далеко за пределами дальности действия этих ракет. Александр Меркурис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / The Duran