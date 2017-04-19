"Конец близок". На Западе раскрыли, что началось в Киеве из-за шага России

Александр Меркурис прокомментировал смену чиновников в правительстве Украины.

Успехи Вооруженных сил Украины на поле боя привели к серьезным кадровым перестановкам в кабинете министров. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист указал зрителям программы, что чем хуже будет ситуация на поле боя для армии киевского режима, тем чаще в столице будут происходить смена чиновников в правительстве, так как многие официальные лица уже поняли реальную ситуацию и пожелают уйти со своих должностных постов и отправиться в более безопасное место.

В самой Украине были насмешки и критика по поводу изменений в правительстве Зеленского. <...> Я полагаю, что это не последние перестановки, мы движемся к концу. Они захотят уехать на Запад, <...> пока музыка не перестала играть. Александр Меркурис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris