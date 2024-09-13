Патрик Райдер случайно перепутал Россию с Украиной.

В Американском министерстве по обороне спикер оговорился, по ошибке заявив прессе о том, что у властей СШа есть намерение помогать России защищать ее суверенитет. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник уточнил, что оговорился. Он пояснил, что имел в виду приверженность Вашингтона в поддержке Украины.Эксперт сообщил, что в администрации Белого дома к наступлению зимы хотят убедиться в том, что у Киева есть необходимые системы для противозащитной обороны, средства защиты критически важной инфраструктуры, а также все необходимое для солдат на поле боя.

Мы сосредоточены на том, чтобы давать России возможность защищать свой суверенитет. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон назвал обеспечение Украины средствами ПВО приоритетом.

Фото и видео: YouTube / Defense Now