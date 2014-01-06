В Пентагоне заявили об отсутствии сил США в Черном море для войны с Россией

Сабрина Сингх рассказала о рассмотрении вариантов по защите судов в акватории Черного моря.

Американские власти не стремятся к войне с Россией, так как не располагают военными возможностями в Черном море. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге перед журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Чиновница ответила на вопрос СМИ о возможности "военных решений" для экспорта украинской зерновой продукции.

У нас нет каких-либо средств в Черном море.У меня нет сейчас каких-либо объявлений или решений. Это то, что мы продолжаем отслеживать. Мы ясно заявили, что не стремимся к войне с Россией. Есть боевые действия, в которых мы оказываем поддержку Украине. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что местное издание The The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в администрации США ранее сообщила читателям о том, что власти страны изучают варианты с целью обеспечить экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины через дунайские морские порты объемом около четырех миллионов тонн ежемесячно. При этом они якобы не исключают и военного решения по защите гражданских судов, которые двигаются в обозначенные порты.

Пентагон заявил об уверенности США в способности помогать Украине неопределенно долго.

Фото и видео: YouTube / Defense Now