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Пентагон заявил об уверенности США в способности помогать Украине неопределенно долго

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По его словам, Вашингтон в состоянии поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

США уверены в способности помогать Украине неопределенно долго. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, Вашингтон в состоянии поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Он подчеркнул, что страны будут обсуждать средства, которые понадобятся Украине. Также Райдер отметил, что финансирование вооружения Киеву составит 6,2 млрд долларов.

Ранее в США заявили, что почти вдвое увеличили выпуск снарядов 155 мм.

Видео: YouTube / Defense Now

Теги: военная помощь, пентагон, сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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