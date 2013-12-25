Пентагон заявил об уверенности США в способности помогать Украине неопределенно долго

По его словам, Вашингтон в состоянии поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

США уверены в способности помогать Украине неопределенно долго. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, Вашингтон в состоянии поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Он подчеркнул, что страны будут обсуждать средства, которые понадобятся Украине. Также Райдер отметил, что финансирование вооружения Киеву составит 6,2 млрд долларов.

Ранее в США заявили, что почти вдвое увеличили выпуск снарядов 155 мм.

Видео: YouTube / Defense Now