Патрик Райдер напомнил о словах шефа Пентагона Ллойда Остина.

Американское министерство по обороне считает, что ни один отдельный вид западного оружия не станет панацеей для киевского режима в региональном конфликте с Москвой, которая могла бы позволить ему одержать Вооруженным силам Украины победу на поле боя. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник добавил, что украинские партнеры, по мнению властей США, должны таким образом использовать вооружения американского производства,чтобы заручиться наиболее выгодной позицией на возможных будущих переговорах.

Я хотел бы обратить внимание на комментарии министра обороны Остина на базе Рамштайн на прошлой неделе, когда он подчеркнул, что нет какого-то одного вида оружия, нет панацеи, которая позволит Украине преуспеть. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В Пентагоне по ошибке заявили о намерении защищать суверенитет России.

Фото и видео: YouTube / Defense Now