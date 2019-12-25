Жителям части территорий Курской области продлили отсрочку по налогам

Кабмин раскрыл меры поддержки граждан на территориях с введенным режимом КТО.

Российское федеральное правительство продлило отсрочку по уплате налогов для местных жителей из отдельных территорий Курской области. Соответствующее заявление опубликовано в социальных сетях пресс-службой кабинета министров страны. Известно, что подписанный документ касается транспортных и земельных уплат, а также налога на имущество физических лиц. Решение распространяется на налоги, подлежащие уплате государству за 2024 и 2025 годы. Граждане смогут оплатить их в период до первого декабря 2026 года.

Отсрочка предоставляется гражданам, местом жительства которых по состоянию на 1 августа 2024 года являлась приграничная территория Курской области либо территория Курской области, где введен режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении. пресс-служба правительства

Дополнительно поручению главы государства Владимира Путина в приграничных регионах предусмотрены несколько мер поддержки. Речь идет о предоставлении субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям на частичную компенсацию расходов по оплате сотрудникам времени вынужденного простоя, а также о годовой отсрочке по уплате налогов и страховых взносов, грантах на восстановление или перемещение производства, поставки автомобилей для передвижной торговли, льготах по лизингу оборудования. На территориях предусмотрены свободные экономические зоны с особыми условиями для ведения бизнеса.

Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении за клевету.

Фото: Pitet.tv