Постпред США при ООН заявила о работе над заменой комитета экспертов СБ по санкциям КНДР

Линда Томас-Гринфилд оценила работу над резолюцией США в отношении Северной Кореи.

В американской администрации работают совместно с Японией и Южной Кореей над выработкой предложений по замене механизма группы экспертов, работающих на базе профильного комитета Совета безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге в Нью-Йорке сделала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Иностранка подчеркнула, что власти в Вашингтоне работают "в срочном режиме" по вопросу проработки предложений и инициатив.

Мы изучаем ряд возможностей, и я тесно работаю с Японией и Южной Кореей для того, чтобы представить идеи для остальных государств - членов на рассмотрение. Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН

Заявление США с благодарностью за работу комитета, которое озвучила Томас-Гринфилд, уже поддержали 50 стран ООН. Россия неоднократно указывала коллегам на то, что комитет экспертов перестал отвечать заложенным в него функциям. В марте текущего года Россия и Китай предложили поправки в американский проект резолюции СБ по продлению мандата группы экспертов комитета 1718 до 30 апреля 2025 года. Эти изменения были направлены на пересмотр ограничительного режима в отношении официального Пхеньяна. В результате Совбез ООН отклонил предложения РФ и КНР, после чего Россия заблокировала саму резолюцию. Срок мандата группы экспертов истек 30 апреля 2024 года.

США выступили против проекта резолюции Алжира в СБ ООН с призывом к прекращению огня.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций