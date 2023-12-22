Чернышенко ждет роста турпотока по РФ на автомобилях и автобусах к 2030 году почти вдвое

Вице-премьер РФ рассказал о развитии туризма в стране.

Количество ежегодных туристических поездок по России на автомобилях и автобусах, по экспертному прогнозу, к 2030 году вырастет почти вдвое, до 47 миллионов. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко, выступая на оперативном совещании с вице-премьерами страны при участии премьер-министра Михаила Мишустина.

Разработанная и утвержденная концепция развития автомобильного туризма предполагает комплексный подход, в том числе в результате ее реализации увеличится количество турпоездок на автомобилях и автобусах с 27 млн до 47 млн к 2030 году. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

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Фото и видео: Правительство России