Главный таможенный инспектор задержана в Петербурге по делу о взятках

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ.

В Петербурге задержана главный таможенный инспектор за посредничество во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ 16 мая.

Установлено, что в производстве главного таможенного инспектора Северо-Западного таможенного акцизного таможенного поста Центральной таможни ФТС России находилась документация по оформлению более 60 автотранспортных средств, которые ввезены в страну и прошли таможенное оформление в Евразийском экономическом союзе. К нему обратилась коллега с предложением ускорить процесс оформления за денежное вознаграждение от заинтересованных лиц.

Днем 22 марта 2024 года главный таможенный инспектор, действуя под контролем полицейских, получил от своей коллеги взятку в размере свыше 150 тыс. рублей. На данный момент подозреваемая – посредник во взяточничестве – задержана, ей предъявили обвинение. В ходе обыска по месту жительству обнаружено более 20 млн рублей наличными.

Следствием устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигурантки по делу, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: в Петербурге следователь проведет 8 лет в колонии за взятку в коробке конфет.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу