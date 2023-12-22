В Петербурге следователь проведёт 8 лет в колонии за взятку в коробке конфет

Там лежали 895 тысяч рублей.

Бывший старший следователь следственного управления УМВД России по Центральному району Петербурга осуждена за получение взятки в коробке конфет. Об этом сообщила прокуратура Центрального района Петербурга.

Суд установил, что 13 июля 2022 года Р. получила взятку в размере 895 тысяч рублей за способствование незаконному прекращению уголовного дела, возбужденного в отношении неустановленного лица по факту мошенничества.

Подсудимая через посредника получила коробку конфет, в которой помимо сладостей лежали деньги. Следователь была задержана в рабочем кабинете при получении взятки.

Р.признана виновной, ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 8 лет.

Ранее в Петербурге была арестована сотрудница МВД из Гатчины.

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