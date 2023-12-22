Набережную Макарова в Петербурге продолжат до Серного острова

Специалисты не выявили объектов археологического или культурного наследия, которые необходимо сохранить.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга согласовал проект продления набережной Макарова до Серного острова. Соответствующие данные были размещены на сайте ведомства 14 мая.

КГИОП утвердил, что строительство набережной Макарова от 2-й линии В. О. с мостом через Серный остров до транспортной связи "соответствует требованиям охранных режимов". Помимо этого, специалисты не выявили объектов археологического или культурного наследия, которые необходимо сохранить.

Ранее мы рассказывали о том, что проспект Ветеранов продолжат от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Протяженность четырехполосной дороги составит около 1,7 тыс. метров, рядом инвестор возводит новый ЖК.

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