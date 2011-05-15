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В ДТП на Васильевском острове пострадали четверо
Сегодня, 8:16
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В ДТП на Васильевском острове пострадали четверо

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Среди пострадавших есть беременная женщина.

На Васильевском острове в Петербурге произошло ДТП. Есть пострадавшие, рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор". 

По словам очевидцев, вечером 5 июня на набережной Макарова водитель автомобиля BMW пролетел на запрещающий сигнал светофора. Предварительно, различные травмы получили четыре человека, среди них – беременная женщина. 

Все обстоятельства и детали аварии выясняются, проводится проверка. 

Ранее мы сообщили о том, что байкер наехал на женщину на Искровском проспекте. В результате пешеход получила серьезные травмы, ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

Фото: Telegram / Дорожный инспектор 

Теги: дтп, набережная макарова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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