В ДТП на Васильевском острове пострадали четверо

Среди пострадавших есть беременная женщина.

На Васильевском острове в Петербурге произошло ДТП. Есть пострадавшие, рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор".

По словам очевидцев, вечером 5 июня на набережной Макарова водитель автомобиля BMW пролетел на запрещающий сигнал светофора. Предварительно, различные травмы получили четыре человека, среди них – беременная женщина.

Все обстоятельства и детали аварии выясняются, проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что байкер наехал на женщину на Искровском проспекте. В результате пешеход получила серьезные травмы, ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: Telegram / Дорожный инспектор