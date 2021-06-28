Проспект Ветеранов продлят в новые жилые кварталы

Протяжённость четырёхполосной дороги составит около 1700 метров.

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства было одобрено предоставление трёх земельных участков для строительства продолжения проспекта Ветеранов от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Протяжённость четырёхполосной дороги составит около 1700 метров. Рядом инвестор возводит новый ЖК. Продление проспекта Ветеранов позволит обеспечить петербуржцев комфортной дорожной инфраструктурой.

В мае инвестору уже был выделен один земельный участок для строительства данной дороги. После полного завершения строительства дорога будет передана в собственность города по договору "купли-продажи".

Ранее в Московском районе выделили земельные участки под строительство магистралей.

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