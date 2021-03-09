В Московском районе выделили земельные участки под строительство магистралей

Земли предоставляли в рамках продолжения реализации инвестпроекта по развитию сети автомобильных дорог скоростного движения.

Власти Петербурга предоставили земельные участки для строительства скоростных магистралей в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на соответствующие постановление.

Территории были переданы АО "Западный скоростной диаметр" (ЗСД).

Добавим, что земли предоставляли в рамках продолжения реализации инвестпроекта по развитию сети автомобильных дорог скоростного движения в городе.

Ранее мы сообщили о том, что ЗСД спасали от аномальной жары 7 августа.

Фото: Правительство Петербурга