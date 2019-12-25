ЗСД спасают от аномальной жары 7 августа

Знойные температуры и непрерывное воздействие солнечных лучей представляют опасность для дорожного покрытия. Чтобы предотвратить возможные повреждения асфальта, эксплуатационные службы активно используют систему полива, которая спасает ЗСД от перегрева. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСД.
В течение последних суток специалисты затратили немалое количество воды - 100 кубометров, чтобы поддерживать оптимальные условия дорожного покрытия. Летом при температуре +25°С и выше регулярная поливка начинается с интервалом каждые два часа.
Процесс орошения дорожного покрытия осуществляется с помощью специальной поливомоечной машины, оснащенной рейкой с форсунками и емкостью для воды. Вода распределяется равномерно по всей проезжей части, обеспечивая охлаждение и увлажнение асфальта.
Благодаря усилиям эксплуатационных служб ЗСД остается надежным и безопасным путем для петербуржцев и гостей города.
Ранее сообщалось, что начинаются плановые работы по восстановлению дорожного полотна на Западном скоростном диаметре.
Фото: Piter.TV
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