ЗСД спасают от аномальной жары 7 августа

В Петербурге 7 августа особенно жарко. От этого мучаются не только горожане, но и повреждается дорожное покрытие, в том числе и на ЗСД.

Знойные температуры и непрерывное воздействие солнечных лучей представляют опасность для дорожного покрытия. Чтобы предотвратить возможные повреждения асфальта, эксплуатационные службы активно используют систему полива, которая спасает ЗСД от перегрева. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСД.

В течение последних суток специалисты затратили немалое количество воды - 100 кубометров, чтобы поддерживать оптимальные условия дорожного покрытия. Летом при температуре +25°С и выше регулярная поливка начинается с интервалом каждые два часа.

Процесс орошения дорожного покрытия осуществляется с помощью специальной поливомоечной машины, оснащенной рейкой с форсунками и емкостью для воды. Вода распределяется равномерно по всей проезжей части, обеспечивая охлаждение и увлажнение асфальта.

Благодаря усилиям эксплуатационных служб ЗСД остается надежным и безопасным путем для петербуржцев и гостей города.

Ранее сообщалось, что начинаются плановые работы по восстановлению дорожного полотна на Западном скоростном диаметре.

Фото: Piter.TV