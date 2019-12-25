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Начинаются плановые работы по восстановлению дорожного полотна на Западном скоростном диаметре
Сегодня, 17:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Начинаются плановые работы по восстановлению дорожного полотна на Западном скоростном диаметре

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В операторе Западного скоростного диаметра компании «Магистраль Северной столицы» сообщили о предстоящих плановых работах.

Компания "Магистраль Северной столицы" сообщила о предстоящих плановых работах по восстановлению дорожного полотна, которые начнутся в этом месяце на ЗСД. Работы затронут покрытие основного хода, съезды и дорожное обустройство.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и информирования автомобилистов о временных ограничениях, будут использоваться специальные знаки и информационные щиты. Дополнительно информация будет выводиться на табло и знаки переменной информации. Также на местах проведения работ будут установлены специальные сигнальные средства.

Автомобилистам стоит быть внимательными и следовать инструкциям, чтобы избежать проблем при движении по дорогам, на которых будут производиться ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД на КАД с 8 августа перекроют две полосы движения

Фото: Piter.TV

Теги: зсд, ограничения, спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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