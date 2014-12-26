На Серном острове в Петербурге разрешили строительство гостиниц и санаториев

Комиссия согласовала зону для туристических объектов на Серном острове города.

В Санкт-Петербурге комиссия по землепользованию и застройке утвердила установление на Серном острове зоны, где разрешено строительство гостиниц и санаториев. Соответствующий протокол опубликован 14 октября на сайте комитета по градостроительству.

Решение касается зоны объектов отдыха и туризма ТР1-3. В этой зоне допустимы гостиницы, санатории и другие туристические объекты. При этом зона объектов физической культуры и спорта предполагает более ограниченное строительство: гостиницы там допускаются только условно, требуется отдельное разрешение, а максимальная площадь застройки ограничена.

Предложение о переводе территории в зону ТР1-3 поступило от ООО "СервисПожЗащита", входящего в группу компаний "Еврострой". В обосновании заявитель указал на планируемое строительство гостиницы на острове.

Фото: freepik