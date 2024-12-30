Подземный переход у "Новой Лахты" оборудовали пятью лифтами

Они будут служить маломобильным гражданам.

В Петербурге завершено строительство 240-метрового подземного перехода, соединяющего деловой комплекс "Лахта Центр" с железнодорожной станцией "Новая Лахта". Новый объект обеспечивает безопасное движение пешеходов через Приморское шоссе, Высотную улицу и продолжение Шуваловского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Сооружение оборудовано пятью лифтами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Пол перехода облицован гранитом, стены выполнены из металлокерамических панелей. Для предотвращения наледи на ступенях и пандусах установлена система подогрева.

Платформа станции "Новая Лахта" полностью закрыта навесом и оборудована электронными табло, мониторами и скамейками для пассажиров. Это самый протяжённый подземный переход в Петербурге, не связанный с линиями метро.

Фото: Piter.TV