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В Москве "Газель" въехала в подземный переход на станции метро "Парк Победы"

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На месте работают сотрудники оперативных служб.

В Москве "Газель" въехала в подземный переход на станции метро "Парк Победы". Об этом сообщает "РИА Новости".

Инцидент произошел утром 7 апреля. Автомобиль двигался по Кутузовскому проспекту в сторону области. В результате вход в метро заблокирован. На месте работают сотрудники оперативных служб. Водитель "Газели" смог выбраться из кузова. Внутри машины зажат еще один человек, ему пытаются помочь выбраться.

Ранее мы сообщали, что на Кубани велосипедист погиб с ДТП с автобусом.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: газель, дтп, метро, москва, парк победы, подземный переход
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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