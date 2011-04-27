На месте работают сотрудники оперативных служб.

В Москве "Газель" въехала в подземный переход на станции метро "Парк Победы". Об этом сообщает "РИА Новости".

Инцидент произошел утром 7 апреля. Автомобиль двигался по Кутузовскому проспекту в сторону области. В результате вход в метро заблокирован. На месте работают сотрудники оперативных служб. Водитель "Газели" смог выбраться из кузова. Внутри машины зажат еще один человек, ему пытаются помочь выбраться.

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Видео: Telegram / РИА Новости