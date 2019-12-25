  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Кубани велосипедист погиб с ДТП с автобусом
Сегодня, 10:46
86
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

На Кубани велосипедист погиб с ДТП с автобусом

0 0

Находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали.

На Кубани велосипедист погиб с ДТП с автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.

Инцидент произошел вечером 2 апреля на автодороге "Краснодар – Славянск-на-Кубани". Водитель автобуса Yutong наехал на движущегося велосипедиста. Находившиеся в момент ДТП внутри автобуса пассажиры не пострадали. Водитель велосипеда скончался на месте аварии.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере автострахования.

Фото: Telegram / 23 МВД

Теги: автобус, велосипедист, дтп, кубань
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии