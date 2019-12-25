Находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали.

На Кубани велосипедист погиб с ДТП с автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.

Инцидент произошел вечером 2 апреля на автодороге "Краснодар – Славянск-на-Кубани". Водитель автобуса Yutong наехал на движущегося велосипедиста. Находившиеся в момент ДТП внутри автобуса пассажиры не пострадали. Водитель велосипеда скончался на месте аварии.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере автострахования.

Фото: Telegram / 23 МВД