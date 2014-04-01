В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере автострахования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным следствия, в период с мая 2020-го по ноябрь 2023 года злоумышленники инсценировали не менее 23 ДТП с участием 28 приобретенных автомобилей. После оформления фиктивных аварий они предоставляли необходимые документы в страховые компании и получали компенсацию. Суммарный ущерб превысил 5,8 млн рублей.
Четырем фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы сообщали, что на юго-востоке Москвы задержали подозреваемых в серии краж автомобилей и угоне иномарки.
Видео: УМВД по Новосибирской области
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