Злоумышленники инсценировали не менее 23 ДТП с участием 28 приобретенных автомобилей.

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере автострахования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, в период с мая 2020-го по ноябрь 2023 года злоумышленники инсценировали не менее 23 ДТП с участием 28 приобретенных автомобилей. После оформления фиктивных аварий они предоставляли необходимые документы в страховые компании и получали компенсацию. Суммарный ущерб превысил 5,8 млн рублей.

Четырем фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что на юго-востоке Москвы задержали подозреваемых в серии краж автомобилей и угоне иномарки.

Видео: УМВД по Новосибирской области