Подземный переход до станции метро построят в Девяткино

В Девяткино планируется строительство подземного перехода до одноименной станции метрополитена. Он свяжет "подземку" с бульваром Менделеева, передает телеканал "Санкт-Петербург" 3 октября.

Переход создадут для того, чтобы пешеходам по пути к метро не приходилось переходить оживленные дороги. Работы не повлияют на движение транспорта.

Для обеспечения безопасности жителей принято решение о проектировании подземного перехода к метро по бульвару Менделеева. Сейчас идет подготовка конкурсной документации для проведения процедур по проектированию подземного перехода. Сергей Харлашкин, зампред правительства Ленобласти по транспорту

Фото: Piter.TV