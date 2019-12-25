Ремонт подземного перехода на пересечении Савушкина и Яхтенной завершен на 80%

В Петербурге продолжается реконструкция подземного перехода на пересечении улиц Савушкина и Яхтенной. По данным пресс-службы Смольного, первый этап работ выполнен уже на 80%.

Ремонтные мероприятия идут согласно установленному графику. На данный момент специалисты демонтировали старую облицовку, а также выполнили герметизацию и восстановление швов конструкции.

На следующем этапе планируется провести отделку стен и потолка, заменить напольное покрытие и частично обновить основание перехода. Завершить все работы намечено к ноябрю 2026 года.

