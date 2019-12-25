Ремонт подземного перехода на пересечении Савушкина и Яхтенной завершен на 80%
Сегодня, 8:13
Ремонтные мероприятия идут согласно установленному графику.

В Петербурге продолжается реконструкция подземного перехода на пересечении улиц Савушкина и Яхтенной. По данным пресс-службы Смольного, первый этап работ выполнен уже на 80%. 

Ремонтные мероприятия идут согласно установленному графику. На данный момент специалисты демонтировали старую облицовку, а также выполнили герметизацию и восстановление швов конструкции. 

На следующем этапе планируется провести отделку стен и потолка, заменить напольное покрытие и частично обновить основание перехода. Завершить все работы намечено к ноябрю 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что на углу Невского проспекта и Пушкинской улицы приступили к реставрации фасадов домов-близнецов.

Фото: Правительство Петербурга

