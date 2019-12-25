На углу Невского проспекта и Пушкинской улицы приступили к реставрации фасадов домов-близнецов

Среди их посетителей были такие известные личности, как Владимир Ленин, Фёдор Шаляпин, Александр Грин и Иван Бунин.

В центре Санкт-Петербурга начались работы по реставрации фасадов двух исторических зданий, расположенных на пересечении Невского проспекта и Пушкинской улицы. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Объектами реставрации стали знаменитые дома-близнецы по адресам Невский проспект, 77/1 и 79/2, которые украшают начало Пушкинской улицы своим лепным декором и фигурами кариатид.

Эти здания имеют богатую историю. В доме № 77/1 на протяжении более 100 лет, вплоть до 1960-х годов, располагались знаменитые Невские бани. Среди их посетителей были такие известные личности, как Владимир Ленин, Фёдор Шаляпин, Александр Грин и Иван Бунин. В соседнем доме № 79/2 в своё время жили братья Пётр и Анатолий Чайковские.

Реставрационные работы планируется завершить к концу следующего года.

Ранее стало известно, как выглядела первая световая наружная реклама в Петербурге.

