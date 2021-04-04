Стало известно, как выглядела первая световая наружная реклама в Петербурге

Чуть более ста лет назад вечерний Петербург освещали лишь уличные фонари и витрины магазинов. Город еще не был увешан яркими световыми конструкциями, которые сегодня скрывают звезды. Привычная нам световая реклама появилась в Северной столице 20 марта 1912 года, когда было официально разрешено ее размещение.

За прошедший век технологии шагнули далеко вперед: на смену газовым вывескам пришли электрические, а затем и неоновые. Spb.aif.ru рассказывает, как в Петербурге появились первые световые короба.

В своих воспоминаниях "Милый старый Петербург" Людвиг Урлауб и Петр Пискарев отмечали, что облике города реклама занимала видное место. Рекламы огромного размера обычно занимали брандмауэр (глухую стену) больших домов. Чего тут только не было: и "Пейте коньяк Шустова", и "Употребляйте пилюли Ара", и "Перуин для ращения волос" и многое, многое другое.

Особенно много рекламных щитов стояло вдоль железных дорог при въезде в город. На Невском проспекте и других центральных улицах все активнее использовалась световая реклама, размещенная на крышах высоких зданий. Яркие витрины способствовали освещению улиц, но чем дальше от центра, тем тусклее становился свет. На окраинах же прохожим приходилось довольствоваться лишь тусклыми газовыми фонарями.

Интересно, что по части световой рекламы Петербург почти не уступал Европе. Первая в мире неоновая вывеска появилась в 1912 году в Париже — ею украсила свою вывеску небольшая парикмахерская на Монмартре. Уже через год световые щиты заполонили французскую столицу, а к 1920-м годам благодаря изобретателю Жану Клоду неоновая реклама завоевала США и стала многоцветной.

Кстати, первооткрыватели неона, ксенона и криптона — шотландские химики Уильям Рамзай и Моррис Уильям Траверс — получили Нобелевскую премию еще в 1904 году. Однако до России неоновая реклама дошла лишь в начале 1930-х, а до этого рекламодатели обходились более простыми средствами.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV