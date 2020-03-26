Путин пригласил лидеров СНГ на неформальный саммит в Петербурге в декабре

Санкт-Петербург вновь примет лидеров СНГ на традиционную неформальную встречу.

Президент России Владимир Путин намерен пригласить глав государств-членов СНГ на неформальную встречу в Санкт-Петербурге в конце декабря. Об этом 7 октября сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА "Новости".

Приглашение будет сделано во время саммита СНГ, который состоится 10 октября в Душанбе. Конкретная дата проведения встречи в Петербурге пока не определена — предполагается, что она станет известна после первого российско-арабского саммита 15 октября.

В рамках саммита в Душанбе планируется обсудить создание формата СНГ+, а также предоставление ШОС статуса наблюдателя при содружестве. Кроме того, ожидается подписание 18 документов, включая программу сотрудничества в сфере противодействия терроризму на 2026-2028 годы, концепцию военного сотрудничества до 2030 года и декларацию по региональной энергетической безопасности.

Неформальные встречи лидеров СНГ проводятся с момента основания организации и традиционно проходят в Петербурге. Последняя встреча состоялась 25 декабря 2024 года.

Фото: сайт Кремля