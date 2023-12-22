"Кировский" выплатит отравившимся школьникам по 30 тыс. рублей

В сентябре 2023 года в учебном учреждении отравились дети, организацией питания занимался указанный комбинат.

АО "Комбинат питания Кировский" выплатит отравившимся ученикам ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района по 30 тыс. рублей. Об этом 16 мая рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем tg-канале.

В сентябре 2023 года в учебном учреждении отравились дети, организацией питания занимался указанный комбинат. АО "Комбинат питания Кировский" привлекли к административной ответственности, а повара – к уголовной.

Согласно документам, количество пострадавших, в том числе, детей до 17 лет – 80 человек. Около 56% человек 5 сентября прошлого года употребляли в пищу фрикадельки и котлеты из курицы, соус молочный. Было отобрано 16 бактериологических проб, в 12 из них выявлена Salmonella enteritidis. В пробах пищевой продукции также выявили Salmonella enteritidis.

Суд в большинстве случаев утвердил мировое соглашение, в соответствии с которым комбинат выплатит каждому пострадавшему по 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, 3 тыс. рублей убытков на лекарства. В одном случае моральный вред оценили в 50 тыс. рублей, затраты на лекарства –в 3,5 тыс. рублей, наложили штраф в 25 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV