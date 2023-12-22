В петербургский бар-лекторий на Фонтанке полицейские пришли с проверкой

Сооснователь "Фогеля" Иван Бикеев отметил, что "проверка санкционирована прокуратурой".

В петербургский бар-лекторий "Фогель", который расположен на набережной реки Фонтанки, днем 8 мая прибыли с проверкой сотрудники Роспотребнадзора, Росалкогольрегулирования, миграционной службы, Центра "Э" и полицейские. Об этом сообщили в tg-канале заведения.

По данным "Ротонды", силовики приехали в городской бар после отравления одного из посетителей. Сооснователь "Фогеля" Иван Бикеев отметил, что "проверка санкционирована прокуратурой". Когда именно произошло отравление, в ведомствах не уточнили.

К вечеру среды заведение опечатали по решению петербургского суда. В нем нашли нарушения – сколы на плитке и неправильно заполненные журналы. Известно, что к самой продукции претензий нет. Бару грозит штраф или приостановка деятельности.

Ранее мы рассказывали о том, что работу поставщика продуктов в Петербурге приостановили из-за отравления в детском саду.

Фото: Telegram / Бар "Фогель"