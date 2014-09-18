Спецназ пришел с проверкой в петербургский бар "Фогель"

В Санкт-Петербургский бар "Фогель" в очередной раз наведались правоохранители. Прокуратура и МЧС проводят проверку на предмет соблюдения миграционного законодательства и предписаний СанПиНа. В прошлом антисанитария в заведении оборачивалась для его посетителей отравлениями, – рассказывают в 78.ru.
По данным журналистов, в мае и августе прошлого года аналогичные проверки в "Фогеле" уже происходили. Однако владельцы бара игнорировали все требования правоохранителей и в конце концов сменили юридическое лицо.
В настоящий момент заведение обследует спецназ. В частности, производится проверка соблюдения противопожарных норм и установка личностей персонала "Фогеля". Помещения бара также обследуются на предмет возможного наличия наркотических веществ.
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Фото: Piter.TV
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