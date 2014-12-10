Нетрезвый водитель Nissan ездил по Кронштадту без колеса

Также мужчина устроил аварию с автобусом.

В Кронштадте задержали нетрезвого водителя, который устроил ДТП. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

Накануне вечером очевидец заметил машину Nissan, совершавшую странные маневры на Парашютной улице. Позже автомобиль врезался в автобус.

Мужчина продолжил следить за неадекватом и обратился в службу "112". Водителя без колеса на авто остановил забор около форта "Константин".

На месте мужчину 1968 года рождения задержали и доставили в больницу с передозировкой психотропными веществами.

Составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования).

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор