ДТП с двумя грузовиками собрало пробку на юге КАД

В результате аварии были заблокированы первая и четвертая полосы движения. К счастью, пострадавших в ДТП не было.

Во вторник, 18 февраля, на 68-м километре внешней стороны КАД неподалеку от аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге произошло столкновение двух легковых автомобилей. Об этом "Форпосту" сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Сообщение о происшествии поступило в 11:35. В результате аварии были заблокированы первая и четвертая полосы движения. К счастью, пострадавших в ДТП не было.

Свидетели происшествия рассказали "Фонтанке", что столкновение произошло между двумя небольшими грузовиками. У одного из транспортных средств в результате удара была повреждена кабина.

Как сообщает издание, на месте аварии образовалась пробка длиной около двух километров. Однако, согласно данным "Яндекс.Карт", на данный момент заторов на трассе не наблюдается.

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Фото: "Яндекс.Карты"