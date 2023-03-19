Иномарка сбила 12-летнего подростка в Калининском районе

Мальчик был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

В понедельник, 17 февраля, в 17:51 у дома 56 на Пискаревском проспекте 24-летний гражданин страны ближнего зарубежья за рулем автомобиля Daewoo Nexia сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

По информации ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате происшествия подросток был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

В настоящее время проводится расследование по факту ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что в аварии на проспекте Ветеранов пострадал шестилетний пассажир Kia.

Фото: Piter.TV