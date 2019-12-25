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В аварии на проспекте Ветеранов пострадал шестилетний пассажир Kia
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В аварии на проспекте Ветеранов пострадал шестилетний пассажир Kia

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Мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП в Красносельском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 17 февраля около дома 167 по проспекту Ветеранов 26-летняя водительница автомобиля Peugeot неправильно выбрала дистанцию и столкнулась с двигавшейся впереди в попутном направлении машиной Kia Ceed, которую вела 37-летняя женщина. 

В результате аварии пострадал шестилетний пассажир Kia. Мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы рассказывали о том, что на автодороге "Петербург — Колтуши" под колесами Volkswagen погиб пешеход. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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