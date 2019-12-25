В аварии на проспекте Ветеранов пострадал шестилетний пассажир Kia

Мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП в Красносельском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 17 февраля около дома 167 по проспекту Ветеранов 26-летняя водительница автомобиля Peugeot неправильно выбрала дистанцию и столкнулась с двигавшейся впереди в попутном направлении машиной Kia Ceed, которую вела 37-летняя женщина.

В результате аварии пострадал шестилетний пассажир Kia. Мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы рассказывали о том, что на автодороге "Петербург — Колтуши" под колесами Volkswagen погиб пешеход.

Фото: Piter.TV