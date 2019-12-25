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На автодороге "СПб – Колтуши" под колесами Volkswagen погиб пешеход
Сегодня, 8:03
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На автодороге "СПб – Колтуши" под колесами Volkswagen погиб пешеход

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Он переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. 

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП во Всеволожском районе, на трассе "Санкт-Петербург – Колтуши". В аварии погиб пешеход, рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 1 км автодороги "Санкт-Петербург – Колтуши" 18 февраля в 20:15 70-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на неустановленного пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. 

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. 

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

Теги: пешеход, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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