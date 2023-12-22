В Петербурге вечером 16 мая образовались 8-балльные пробки

Очевидцы сообщают о множественных ДТП.

Вечером в четверг, 16 мая, около 18:00 Петербург сковали 8-балльные пробки. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

"Побагровели" Садовая улица, Невский проспект, участки набережной реки Фонтанки от моста Ломоносова до Невского, Обводного канала. Также затруднено движение в районе площади Восстания и на подъездах к ней.

Кроме того, водители встали на Ивановской улице, улице Типанова в сторону Витебского проспекта. На Ленинском проспекте сложно проехать от Варшавской улицы до Кубинской улицы. Помимо этого, было плотно на юге города.

В tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщают о множественных ДТП. На пересечении улицы Ванеева и улицы Ворошилова столкнулись две иномарки, авария произошла и у поворота на Петергофское шоссе с улицы Адмирала Трибуца.

Ранее мы рассказывали о том, что на Вязовой улице столкнулись иномарка и мотоциклист.

Фото: Piter.TV; Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург