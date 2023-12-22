В Петербурге до 22 мая введут новые ограничения для электросамокатов

К существующему списку из 59 улиц, где запрещено размещение средств индивидуальной мобильности (СИМ), добавят еще девять участков набережных.

В Петербурге новый ограничения для электросамокатов появятся в более чем 50 локациях. Об этом заявил заместитель председателя городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, передает пресс-служба ведомства 16 мая.

К существующему списку из 59 улиц, где запрещено размещение средств индивидуальной мобильности (СИМ), добавят еще девять участков набережных: на набережной реки Фонтанки, набережной канала Грибоедова, набережной реки Мойки, участках набережных под мостом Александра Невского, Литейным и Кантемировским мостами и других.

На 25 улицах – дополнительно к текущим 133 – максимальная скорость СИМ будет ограничена до 15 км/ч. Такие же ограничения начнут действовать в 07:00-10:00 и 17:00-20:00 на участках улиц, которые ведут к 13 станциям метро: "Технологический институт", "Московские ворота", "Чернышевская", "Площадь Ленина", "Проспект Ветеранов", "Беговая", Комендантский проспект", "Ломоносовская", "Проспект Просвещения", "Обводный канал", "Нарвская", "Парнас", "Улица Дыбенко". Соответствующие изменения внесут в Соглашение между комитетом по транспорту Петербурга и кикшеринговыми компаниями. Они вступят в силу 20-22 мая.

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Фото: Piter.TV