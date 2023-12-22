Компания Urent опровергла информацию об обысках в петербургском офисе

Полицейские продолжают убирать электросамокаты, которые принадлежат сервисам кикшеринга.

В компании Urent опровергли информацию об обысках в офисах Петербурга. Об этом пишет 78.ru 16 мая.

У нас не было обысков. Ни в одном из офисов, к счастью, не сталкивались с этим. Это какая-то непроверенная информация. Возможно, пришли к кому-то из других компаний. У нас нет информации о том, что были какие-то мероприятия правоохранительных органов. Алена Сухаревская, пресс-секретарь компании Urent

Ранее в городских СМИ писали, что в офисах компании после слов губернатора Петербурга о травмоопасности электросамокатов состоялись обыски.

Полицейские продолжают убирать электросамокаты, которые принадлежат сервисам кикшеринга, с улиц города. Их загружают в грузовики. В МВД объясняют, что в рамках операции "Кикшеринг" проверяется, соблюдают ли пользователи электросамокатов и компании правила дорожного движения.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)