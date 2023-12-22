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Книжный салон в Петербурге в первый день посетили около 84 тыс. человек
Вчера, 23:57
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Книжный салон в Петербурге в первый день посетили около 84 тыс. человек

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В первый день Книжного салона на Дворцовой площади в рамках основной программы состоялось свыше 30 мероприятий.

Книжный салон в Петербурге начал работу 16 мая. В первый день мероприятие посетили порядка 84 тыс. человек, передает "Петербургский дневник".

В торжественной церемонии открытия поучаствовали губернатор города, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина.

Книжный салон – одна из тех площадок, где мы говорим о нашей культуре, о наших ценностях, о наших традициях. Я уверен, что отменить русскую культуру невозможно.

Губернатор Петербурга

Сергей Степашин отметил, что в 2024 году такие фестивали пройдут в 25 городах страны. Большое внимание в программе уделят детскому чтению. 

В первый день Книжного салона на Дворцовой площади в рамках основной программы состоялось свыше 30 мероприятий: встречи с писателями, презентации книг и круглых столов с участием современных авторов. 

Ранее мы рассказывали о том, что большой семейный фестиваль пройдет в парке Авиаторов 18 мая.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: дворцовая площадь, книжный салон в петерубрге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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