Большой семейный фестиваль пройдет в парке Авиаторов 18 мая

Организаторы праздника подготовили игры, мастер-классы, квесты и концерт.

В парке Авиаторов с18 мая пройдет Большой семейный фестиваль. Участие в программе бесплатное, но нужно заранее пройти регистрацию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Праздник пройдет в субботу, он начнется в 11:00, а завершится в 17:00. Гостей ждут игры, мастер-классы, концертная программа, лекции, квесты для детей и взрослых.

Малыши смогут нанести аквагрим, принять участие в шоу мыльных пузырей и угоститься сладкой ватой. Родители узнают, какие возможности город предоставляет семьям.

Ранее мы писали, что в Городском центре общественного здоровья открылась выставка "Моя семья".

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга