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Большой семейный фестиваль пройдет в парке Авиаторов 18 мая
Сегодня, 15:58
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Большой семейный фестиваль пройдет в парке Авиаторов 18 мая

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Организаторы праздника подготовили игры, мастер-классы, квесты и концерт.

В парке Авиаторов с18 мая пройдет Большой семейный фестиваль. Участие в программе бесплатное, но нужно заранее пройти регистрацию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга. 

Праздник пройдет в субботу, он начнется в 11:00, а завершится в 17:00. Гостей ждут  игры, мастер-классы, концертная программа, лекции, квесты для детей и взрослых.

Малыши смогут нанести аквагрим, принять участие в шоу мыльных пузырей и угоститься сладкой ватой. Родители узнают, какие возможности город предоставляет семьям. 

Ранее мы писали, что в Городском центре общественного здоровья открылась выставка "Моя семья".

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: большой семейный фестиваль, парк авиаторов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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