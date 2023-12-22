В Городском центре общественного здоровья открылась выставка "Моя семья"

Тематическая выставка работ начинающих художников, приуроченная к объявленному Президентом России Году Семьи, продлится до 1 июня.

В Городском центре общественного здоровья и медицинской профилактики открылась выставка детских рисунков "Моя семья". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Экспозиция включает более 30 рисунков. Юные авторы представили свои работы. Маленьким художникам вручили памятные призы. Ребята побывали в Музее гигиены.

Тематическая выставка работ начинающих художников, приуроченная к объявленному Президентом России Году Семьи, продлится до 1 июня.

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Фото: Telegram / ГЦМП СПб