Курганской области выделят четыре миллиарда рублей из-за паводка

Михаил Мишустин открыл заседание кабмина в обновленном составе.

Российское правительство выделит четыре миллиарда рублей властям Курганской области на борьбу с последствиями весеннего паводка. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая перед коллегами на заседании обновленного состава кабинета министров от 15 мая. В рамках события чиновник отметил, что на повестке дня находится целый блок вопросов, касающихся помощи российским субъектам, пострадавшим от подтоплений.

По поручению главы государства направим... на ликвидацию ущерба. Прежде всего на выплаты жителям, включая единовременные и в связи с утратой имущества, ну а также на ремонт поврежденного жилья или приобретение нового. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Председатель кабмина России отметил, что дополнительно будет профинансирована реконструкция подтопленных объектов здравоохранения, образования, социальной сферы, инженерной инфраструктуры, гидротехнических сооружений, а также санитарная очистка территорий.

Мишустин поблагодарил Путина за поддержку кандидатур на посты вице-премьеров и министров.

Фото и видео: Правительство России