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Мишустин поблагодарил Путина за поддержку кандидатур на посты вице-премьеров и министров

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Он также назвал основную задачу нового состава кабмина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил президента РФ Владимира Президента за доверие и поддержку кандидатур на посты вице-премьеров и министров. Об этом он заявил на встрече главы государства с утвержденными членами правительства.

По словам Мишустина, основной задачей нового состава кабмина является выполнение указа по реализации национальных целей развития. Он также подчеркнул необходимость выполнять задачи, обозначенные в послании Федеральному Собранию.

Владимир Владимирович, Правительство Российской Федерации – это ваша команда. И мы готовы приступить к решению всех поставленных задач.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин отметил прогресс Ростеха в разработке беспилотников и цифровых решений.

Видео: Правительство России

Теги: владимир путин, михаил мишустин, президент россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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