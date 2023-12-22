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Мишустин отметил прогресс Ростеха в разработке беспилотников и цифровых решений

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Премьер заслушал доклад о работе гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова.

Государственная корпорация "Ростех" успешно работает сразу в нескольких промышленных отраслях, успешно реализуя задачи достижения технологического суверенитета страны. На это обратил внимание премьер-министр Михаил Мишустин на рабочей встрече с генеральным директором компании Сергеем Чемезовым. Председатель правительства отдельно выделил прогресс в создании беспилотных устройств. В кабинете министров призвали наращивать вложения в научно-исследовательские и конструкторские мероприятия.

Это и транспорт, и энергетика, это космос, это медицина... Именно новые заделы и новые технологии должны стать прообразом будущих технологических решений, которые применялись бы во всех областях, в том числе и в технике, которая по государственному оборонному заказу....

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр России отметил, что предприятия Ростеха решают задачу, поставленную президентом, несмотря на условия, связанные с беспрецедентным санкционным давлением.

Кабмин утвердил третий этап модернизации БАМа и Транссиба до 2035 года.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, михаил мишустин, ростех, цифровизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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