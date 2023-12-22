Кабмин утвердил третий этап модернизации БАМа и Транссиба до 2035 года

Михаил Мишустин рассказал об инвестициях в железнодорожные проекты страны.

Российское правительство утвердило реализацию третьего этапа модернизации БАМа и Транссиба (Байкало-Амурской и Транссибирской железных дорог) до 2035 года с объемом государственного финансирования более 3,7 триллиона рублей. Соответствующее заявление сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами страны.

Продолжаем реализовывать инвестиционный проект. Объемы перевозок по БАМу и Транссибу растут. Это экспортные доходы и поступления в бюджет. А значит, дополнительные ресурсы для решения социальных вопросов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Известно, что инвестиционный проект позволит властям страны увеличить провозную способность этих магистралей со 180 млн тонн по результатам 2024 года до 210 миллионов тонн по итогам 2030 года, а также до 270 миллионов к концу 2032 года. Все необходимые мероприятия будут вестись на 24 участках: 12 из них относятся к Транссибу, 10 – к БАМу, еще две линии соединят магистрали между собой. Чиновники пояснили,что модернизация инфраструктуры объектов подразумевает создание вторых Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского тоннелей и моста через реку Амур, строительство обхода Хабаровского транспортного узла, развитие Находкинского транспортного узла, а также прокладку вторых главных путей на конкретных участках пути.

Мишустин призвал контролировать снабжение питьевой водой жителей подтопленных регионов.

Фото и видео: Правительство России