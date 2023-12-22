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Из-за пожара на Большом проспекте П. С. ограничивали движение транспорта
Сегодня, 21:48
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Из-за пожара на Большом проспекте П. С. ограничивали движение транспорта

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На чердаке жилого здания полыхало на площади 12 "квадратов".

В Петроградском районе вечером 16 мая произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в доме 92 по Большому проспекту П. С. поступила на пульт спасателей в 19:24. На чердаке жилого здания полыхало на площади 12 "квадратов". В 19:54 огонь ликвидировали. 

По предварительным данным, пострадавших нет. Тушили пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

По словам очевидцев, у дома ограничивали движение транспорта, чтобы спасатели могли бороться с огнем. Запрет на проезд по двум полосам действовал около 30 минут.

Ранее мы рассказывали о том, что в Лыжном переулке горел автомобиль BMW.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: большой проспект петроградской стороны, горел чердак
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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