На Большом проспекте П. С. юноша поджег дверь "коммуналки"

В Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ после поджога в жилом доме в Петроградском районе.

Предварительно, 15 декабря подросток поджег дверь коммунальной квартиры и коврик на Большом проспекте П. С. Его друг снимал происходящее на видео. В результате случившегося никто не пострадал. Мальчик действовал по указанию, полученному в мессенджере, за деньги, которые он не получил.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Второй ребенок не достиг возраста наступления уголовной ответственности, в связи с чем его передали родителям.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу