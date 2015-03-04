  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Большом проспекте П. С. юноша поджег дверь "коммуналки"
Сегодня, 14:23
142
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Большом проспекте П. С. юноша поджег дверь "коммуналки"

0 0

В результате случившегося никто не пострадал.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ после поджога в жилом доме в Петроградском районе. 

Предварительно, 15 декабря подросток поджег дверь коммунальной квартиры и коврик на Большом проспекте П. С. Его друг снимал происходящее на видео. В результате случившегося никто не пострадал. Мальчик действовал по указанию, полученному в мессенджере, за деньги, которые он не получил. 

Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Второй ребенок не достиг возраста наступления уголовной ответственности, в связи с чем его передали родителям. 

Ранее на Piter.TV: полиция задержала подозреваемого в поджоге Mercedes-Benz на Софийской улице. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: большой проспект петроградской стороны, покушение на убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии