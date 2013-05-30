Рецидивист более 2 лет проведет в колонии за кражу телефона и носков у спящего петербуржца

Мобильный телефон и носки подсудимый оставил себе, а деньги потратил.

Петербуржец похитил у спящего на скамейке мужчины деньги, телефон и пакет с носками. Суд вынес ему приговор, рассказали в прокуратуре Петроградского района.

В суде установлено, что 7 октября 2024 года обвиняемый, находясь во дворе дома 71А по Большому проспекту П.С., увидел спящего на скамейке мужчину. Рядом с ним лежали скомканные 2,5 тысячи рублей, мобильный телефон и пакет с 6 парами черных носков. Убедившись, что поблизости никого нет, ранее судимый Макеев похитил имущество спящего потерпевшего. Мобильный телефон и носки подсудимый оставил себе, а деньги потратил.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее женщина нашла чужую банковскую карту и потратила 3 тыс. рублей в Выборгском районе.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")